Bollicinevip.com - GF, Stefania Orlando contro Chiara Cainelli: “Vuoi essere come Shaila, sei falsa”

Leggi su Bollicinevip.com

si scagliaal GF, la accusa disenza personalitàcerca dila attacca al Grande FratelloC’è stato un nuovo straal Grande Fratello, durante la 31esima puntata del reality andata in onda ieri, giovedì 13 febbraio 2025.al GF (Screen Mediaset Infinity)In diretta Alfonso Signorini ha criticato il comportamento die Alfonso D’Apice nei confronti della showgirl, queste le sue parole: “Certe offese ve le potete risparmiare eh., non è stato bello apostrofare un donna in determinati modi. Poi ognuno ha le proprie opinioni, ma siete stati eccessivi.Livore gratuito.”.Cosa pensa? Rivolgendosi allain puntata ha detto: “Ti sei fatta condizionare da Lorenzo e