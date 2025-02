Anteprima24.it - Gestione irregolare di rifiuti, sequestri a Torre Annunziata

Tempo di lettura: 2 minutidinon autorizzata, scarico abusivo di reflui industriali, emissioni in atmosfera non autorizzate: sono le accuse per le quali i carabinieri del comando gruppo per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli, nell’ambito di una serie di controlli delegati dalla Procura di, hanno proceduto al sequestro preventivo di un’attività di carpenteria metallica, di un’isola ecologica comunale e di un’attività di produzione di polistirolo e derivati della plastica. Indagati i legali rappresentanti. Le indagini, espletate dai carabinieri del Noe di Napoli, avrebbero permesso di accertare che l’attività di carpenteria metallica della società Edilfer srl die di produzione del polistirolo della ditta individuale Miranda Vincenzo, con sede a Striano, si sarebbero svolte in violazione della normativa ambientale, con lo scarico nei corsi d’acqua, ladeie le emissioni in atmosfera.