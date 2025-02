Milleunadonna.it - Geppi Cucciari: "Un bacio a Giorgia Meloni? Glielo mando col braccio di Elodie". Orgoglio sardo con Mahmood

Leggi su Milleunadonna.it

"Se manderei un? Con ildi Elodie": fulminante e corrosiva come sempre. Impossibile prenderla in contropiede, la conduttrice e attrice non si smentisce nemmeno a Sanremo. Ovviamente il suo è un riferimento ironico alla dichiarazione di Elodie nei giorni scorsi: "Non voterei per