Lettera43.it - Geppi Cucciari: età, ex marito, nuovo compagno e dove vive

Leggi su Lettera43.it

è la co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, appuntamento tradizionalmente dedicato alle cover e ai duetti. Al suo fianco, oltre al padrone di casa Carlo Conti, anche Mahmood, due volte vincitore della kermesse. Per lei è la realizzazione di un sogno, che nel mese di novembre aveva confessato alla stampa. «Io Sanremo da conduttrice prima o poi lo vorrei fare», aveva detto a La Repubblica. «Non so quando ma prima o poi lo faccio, altrimenti giuro che mi incateno al cavallo della Rai». Non sarà però un debutto all’Ariston,fu ospite nella finale del 2012 e nel 2017 Divenuta famosa sul palco di Zelig, ha recitato anche al cinema e ha presentato vari programmi, da Le Iene al recente Splendida cornice su Rai 3. Pur innamorata della sua Sardegna, oggia Roma.