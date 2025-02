Metropolitanmagazine.it - Geppi Cucciari, chi è il nuovo fidanzato Marco Micheletti : “Mi ha ridato il sorriso”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

sembra finalmente aver ritrovato la serenità. L’attrice e comica sarda, con la sua proverbiale ironia, ha parlato apertamente del suo percorso emotivo, spiegando quanto sia stato complicato rimettersi in gioco in amore. Dopo anni di solitudine, insomma,ora è tranquilla, accanto a un uomo che le ha restituito il: il suocompagno. A 51 anni, la showgirl sarda ha svelato il suo ruolo di “fidanzata”. Si definisce un misto di contraddizioni: “tradizione e innovazione, arcaica ma contemporanea, ondivaga ma presente, petulante ma con brio, felice di avere un uomo solido”, ha dichiarato. Al suo fianco c’è, un uomo che descrive come “di mare, grande bricoleur, gli piace aggiustare le cose, forse l’ha fatto anche un po’ col mio cuore”.non nasconde che, dopo il divorzio, non è stato facile tornare a fidarsi di, ma ora a quanto pare ha ritrovato la pace che cercava da tempo.