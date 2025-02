Panorama.it - Geopolitica del caccia di sesta generazione

Passi in avanti per l’ingresso dell’Arabia Saudita nel programma Global Combat AirProgram (Gcap) per ildi. Il 27 gennaio scorso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva dichiarato che l'Italia è favorevole all'adesione, parlando a margine dell’incontro con il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman ad Al-Ula:“Chiaramente ciò non sarà immediato perché nel frattempo dobbiamo concludere il lavoro con i governi di Gran Bretagna e Giappone” disse Meloni. Favorevole è anche il Regno Unito che in passato ha fornito all'Arabia SauditaTornado, Eurofighter Typhoon e altre attrezzature di difesa, e non ha mai nascosto che con costi di sviluppo del Gcap previsti in decine di miliardi di dollari, la ricchezza dell'Arabia Saudita potrebbe essere un fattore chiave.