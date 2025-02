Inter-news.it - Gentile avverte il Napoli: «L’Inter può fiutare il momento giusto per aggredire!»

Leggi su Inter-news.it

Solo un punto dividedal. Gli scontri con Juventus e Lazio arrivano in uncruciale del campionato. Ne parla Riccardo.UN BUON RISULTATO – Inizia un altro turno di campionato, che prevede due big match con protagoniste le pretendenti allo scudetto: Juventus-Inter e Lazio-. Riccardo, ospite di Sky Sport 24, analizza lo stato di forma e spiega le sue sensazioni sulle due squadre in testa alla classifica: «Ilnon è in una situazione facile per quanto riguarda l’emergenza infortuni ed incontra una squadra complicata. Dovesse pareggiare a Roma contro questa Lazio sarebbe un buon risultato, considerando il periodo, il pareggio contro l’Udinese, le assenze e l’avversaria che aggredisce e corre sempre. Fossi ilil pareggio lo accetterei volentieri».