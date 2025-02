Lapresse.it - Gaza, media: pressioni Usa sull’Egitto per accettare il piano di Trump

Gli Stati Uniti starebbero tentando di fare pressione sul Cairo perché accetti ildel presidente americano Donaldper il futuro della Striscia dicon il trasferimento dei palestinesi in Egitto. Lo riporta Al-Araby Al-Jadeed citando fonti, secondo cui funzionari del Pentagono hanno recentemente lasciato intendere ai leader dell’apparato militare egiziano che gli aiuti militari e le forniture militari per l’esercito egiziano potrebbero essere interrotti se il Cairo non si adeguerà al.In particolare, secondo le fonti, potrebbero essere tagliate le forniture necessarie per la manutenzione ordinaria e i pezzi di ricambio delle armi. IN AGGIORNAMENTO