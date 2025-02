Formiche.net - Gaza e migranti, i nodi da sciogliere secondo la Farnesina

Suil ragionamento fatto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani è semplice. Per Egitto e Giordania il piano di Donald Trump è irrealizzabile, perché il nodo è rappresentato dalla situazione migratoria dal momento che due milioni di persone che si spostano dalla Palestina all’altra parte del Medio Oriente “creerebbero problemi di migrazione per tutta l’area del Medio Oriente”. La posizione del numero uno delladunque è che sia meglio lavorare per la ricostruzione di. Ma non mancano gli intoppi e gli intrecci su come gli altri player in campo immaginano di risolvere la questione.I dubbi sul pianoTajani ha avanzato osservazioni che sono condivise con altri partner, come ad esempio l’Egitto, che si troverebbe in una situazione complessa. Il piano di Trump per l’occupazione dimette l’Egitto in una situazione difficile, chiamato a trovare un equilibrio tra stabilità interna e aiuti esteri degli Stati Uniti.