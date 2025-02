Quifinanza.it - Gas, scorte al 90% obbligatorie per tutti i Paesi Ue, si va verso la proroga

La Commissione Europea sta valutando la possibilità dire l’obbligo per gli Stati membri dell’Ue di riempire gli stoccaggi di gas fino al 90% della capacità entro il 1° novembre di ogni anno.L’obiettivo della misura è garantire una maggiore sicurezza energetica per idell’Ue. Con l’inizio del nuovo anno, infatti, si intensifica l’attività di prelievo di gas naturale e diventa fondamentale ricostituire le riserve in vista del prossimo inverno.I problemi di approvvigionamento di gasLa decisione dire o meno l’obbligo di riempire le riserve di gas fino al 90% è attualmente in fase di valutazione da parte della Commissione Europea, che sta analizzando i benefici e i rischi potenziali di una politica di stoccaggio del gas a lungo termine. “È in corso una riunione del gruppo di coordinamento sul gas”, ha dichiarato una portavoce della Commissione Ue alla stampa.