Lanazione.it - Galcianese cambia la direzione tecnica

Leggi su Lanazione.it

LaCalcio ha due nuovi responsabili dell’area. Si tratta di Alessandro Carricato e Samuele Pennella. I due nuovi dirigenti andranno a comporre il team dell’areamaschile biancazzurra con il direttore generale Marco Reali. Di fatto tre figure che andranno a sostituire il ruolo del direttore sportivo, figura finora ricoperta da Stefano Sabatini. "Per oltre un decennio Sabatini è stata una figura portante dellaCalcio – spiega Andreini -. Lo ringraziamo per tutto il lavoro svolto. E gli auguriamo il meglio sotto il piano professionale e personale". Tornando ai nuovi innesti, Carricato e Pennella si occuperanno sia di seguire a 360 gradi il settore giovanile che di dare una mano nello scouting all’interno della scuola calcio. "L’idea è stata quella di non avere più solo un direttore sportivo – prosegue Andreini -.