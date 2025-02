Movieplayer.it - Gabriele Mainetti annuncia il trailer del suo nuovo film, La città proibita: ecco quando esce

Dopo Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, il terzodiretto dauscirà nelle sale il prossimo marzo, attraverso le pagine del suo account Instagram, hato l'arrivo del primode La, sua terza regia dopo Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out. Ilverrà diffuso in rete il 17 febbraio prossimo, mentre ilstesso, ambientato nel mondo del kung fu, uscirà nelle sale italiane il 13 marzo seguente, come confermato dallo stesso regista nei commenti al post Instagram. A fianco degli italiani Enrico Borello, Sabrina Ferilli, Marco Giallini e Luca Zingaretti, nel cast troviamo la star di arti amrziali cinese Liu Yaxi, stunt double di Liu Yifei nel remake in .