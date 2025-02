Funko e Loungefly, le novità per San Valentino

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –, azienda leader nel settore degli oggetti da collezione, ha lanciato una serie di prodotti esclusivi per celebrare San, la festa degli innamorati. Questa collezione speciale offre un'ampia gamma di opzioni regalo per tutti gli appassionati di cultura pop. I prodotti di punta includono gli ambiti Pop! in vinile in edizione limitata .