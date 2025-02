Quotidiano.net - Fumata bianca per la Consulta. Regge l’intesa Meloni-Schlein. Eletti i quattro giudici mancanti

L’accordo c’era già da martedì e tuttavia sul successo della quattordicesima votazione sui 4 nomi da eleggere alla Corte costituzionale nessuno avrebbe scommesso fino all’ultimo secondo. Dubbi, esitazioni, guerra fra correnti interne potevano ancora paralizzare tutto, e forse lo avrebbero fatto se non ci fosse stata sullo sfondo la sferza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica aveva fatto chiaramente capire che chiudere la partita era urgente: il messaggio è arrivato forte e chiaro.. Non è più vacante il seggio vuoto dal 2023 né i tre lasciati liberi a dicembre: laha di nuovo il plenum. Ieri il Parlamento in seduta comune ha eletto Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Palazzo Chigi e padre della riforma sul premierato con 500 voti; Massimo Luciani, professore emerito di Diritto pubblico dell’Università la Sapienza di Roma (505 voti); Maria Alessandra Sandulli, ordinaria di Diritto amministrativo a Roma tre (502 voti); Roberto Cassinelli ex parlamentare e avvocato (503 voti).