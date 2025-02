Frosinonetoday.it - Frosinone-Reggiana, le probabili formazioni

Leggi su Frosinonetoday.it

Ilnon può più permettersi di sbagliare: con lasono obbligatori i tre punti. In qualsiasi modo, anche in maniera sporca o immeritata, devono arrivare i tre punti. Solo così i giallazzurri potranno ambire alla salvezza. In caso di risultato contrario, il baratro della C è.