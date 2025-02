Iltempo.it - Fronte comune delle imprese: "Due anni di rinvio per il bilancio di sostenibilità"

: "semplificazione, armonizzazione e proporzionalità", queste le tre parole chiave sul tema dellae sull'articolato pacchetto EGS. Lechiedono più tempo e meno oneri suldi. Confindustria, Assonime, l'Organismo italiano di contabilità (Oic) e il Consiglio nazionale dei commercialisti fanno: servono semplificazione, armonizzazione e proporzionalità per rendere sostenibili gli obblighi normativi. Le associazioni spingono per uno slittamento di duedell'adozione dei nuovi standard europei (Esrs), già operativi in Italia per le grandiquotate. La richiesta nasce dall'incertezza normativa e dalla mancata adozione della direttiva in 17 Paesi UE, che rischia di creare squilibri competitivi. «Le grandinon possono applicare una disciplina in fase di revisione», sottolinea Confindustria, invocando anche un periodo di transizione per chi è già soggetto agli obblighi.