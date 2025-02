Gamberorosso.it - Frittole veneziane senza lattosio: la ricetta del maestro Ernst Knam

Lesono il dolce tipico del Carnevale di Venezia, ma si preparano anche in Friuli Venezia Giulia e in alcune parti del Veneto. Si tratta di una pastella fritta preparata principalmente con latte, uova, farina e arricchita con uva sultanina e pinoli e poi accompagnata da una spolverata di zucchero semolato in finitura. Lesi gustano accompagnate da creme come cioccolato o zabaione. Questadelè in versione: laIngredienti300 gr di farina25 gr di lievito di birra150 ml di latte di soia25 gr di burro di cacao fusoUn uovo40 gr di zucchero20 gr di grappaUna buccia di limone grattugiataSale30 gr di cedro candito30 gr di arancia candita30 gr di pinoli30 gr di uvetta2 litri di olio di semi per friggereProcedimentoMettere la farina in una bacinella e unire il lievito di birra.