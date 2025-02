Ilfattoquotidiano.it - Fratelli di chat, Gomez: “Garante della privacy? Sbigottito. Se censurasse, i cittadini dovrebbero manifestare”. La presentazione con Giacomo Salvini

“Sonoche ilpossa solo pensare di aprire un’inchiesta su questo. Io capisco ci siano state sollecitazioni da Fdi ma la Costituzione è chiara è molto più chiara di quanto non viene detto in quel comunicato”. Così Petera marginea Milano del libro didi, edito da Paper First, commenta la nota che ilper laha inviato alla Società editoriale Il Fatto SPA in merito alla pubblicazione del libro.“La democrazia muore nel buio diceva Woodward, bisognerebbe ricordarlo. Ci sono decine di sentenze che dicono che i giornalisti hanno il diritto e il dovere di raccontare le notizie, e anche lele intercettazioni quando hanno un chiaro interesse pubblico,ha fatto un’opera certosina – continuaE paradossalmente ci sono figure che escono molto meglio, come Giorgia Meloni.