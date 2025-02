Ilfattoquotidiano.it - “Fratelli di chat” e la nota del Garante, la posizione del Fatto Quotidiano: “Selezione di testi guidata da diritto di cronaca e interesse pubblico”

La Società Editoriale IlSPA ha ricevuto il provvedimento delper la protezione dei dati personali del 12 febbraio 2025, avente ad oggetto le, pubblicate nel librodia firma del nostro giornalista Giacomo Salvini. Il provvedimento è stato adottato, si legge, “a seguito delle doglianze pervenute”, alle “molteplici istanze, anche nella forma di reclami, pervenute all’Autorità da parte anche dagli interessati, ivi compresi taluni parlamentari”. Se ne prende atto anche se, al momento, è impossibile replicare, non avendo avuto copia delle accuse non disinteressate mosse da parlamentari, si immagina, protagonisti dellae da altri.Il, pur citandole, non ha ritenuto infatti di darne copia a SEIF che, così, si trova dicondannata e intimata a non trattare più quei dati senza neppure conoscere le accuse.