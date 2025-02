Napolipiu.com - Franco Ceravolo: “Conte troverà la soluzione migliore per il Napoli”

: “laper il”">A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto, ex direttore sportivo die Roma.Domani, contro la Lazio,dovrà fare i conti con molte assenze: lei opterebbe per il 4-3-3 con Raspadori a sinistra o cambierebbe modulo?“valuterà lain base agli uomini a disposizione. Ilha la fortuna di avere una rosa importante, ma le assenze nello stesso reparto possono pesare. Quando manca un solo giocatore, si può sopperire, ma quando si tratta di più elementi fondamentali, diventa più complicato.dovrà trovare lagiusta per affrontare una Lazio in crescita, che ha giocatori di qualità sia dal punto di vista tecnico che fisico.