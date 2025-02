Liberoquotidiano.it - Francia 2025: un anno tra cultura, natura e turismo sostenibile

Lasi conferma una delle destinazioni più amate dai turisti italiani, sempre più attenti a viaggiare in modo sostenibile e a riscoprire il territorio con esperienze immersive e rispettose dell'ambiente. Durante il Mediatourdi Milano, evento che ha riunito operatori del settore e rappresentanti delfrancese, sono state presentate le novità dell': dalla riapertura delle Torri di Notre-Dame ai grandi eventi sportivi come il Tour de France e il Roland Garros, fino alle celebrazioni storiche e artistiche che attraverseril Paese. Ma ilsarà soprattutto l'di unsempre più green e slow, con percorsi ciclabili, sentieri immersi nella, iniziative di mobilità dolce e progetti di valorizzazione del patrimoniole ed enogastronomico. Ecco un viaggio tra le principali novità regione per regione.