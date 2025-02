Spettacolo.periodicodaily.com - Francesco Renga Festeggia 20 Anni di “Angelo” con un Tour Speciale

Quest’annocelebra unversario importante, infatti nel 2025 la sua “” compie 20e da giugno l’artista sarà Live con “- VENTI”, per celebrare insieme al suo pubblico l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo.Unversario da Ricordare con “– Venti”, IldiQuest’anno, il celebre cantautorecelebra un traguardo significativo: nel 2025 la sua iconica canzone “” compie 20. Per commemorare questo importanteversario, l’artista sarà incon “– Venti”, un evento che promette di essere una grande festa musicale.Dettagli del– Venti”Ilprenderà il via il 21 giugno a Vicenza, proseguendo per tutta l’estate in diverse città italiane. Questo evento rappresenta un’occasione unica per rivivere le emozioni senza tempo legate a “” e per celebrare la straordinaria carriera di uno dei più grandi cantanti della musica italiana.