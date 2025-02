Biccy.it - Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino si sono lasciati, ecco cosa è successo

Leggi su Biccy.it

hanno lasciato Uomini e Donne insieme, ma fuoridurati quanto un gatto in tangenziale.Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni i due dopo la sceltastati insieme per tre giorni, ma le cose non hanno funzionato. Lui avrebbe voluto continuare la relazione e ora è deluso dal fatto che sia stata lei a mettere fine alla storia., però, avrebbe percepito un cambiamento inrispetto a quando erano nel programma, trovandolo troppo focalizzato su se stesso. Per questo ha preferito chiudere subito, senza portare avanti la relazione solo per fare qualche ospitata e un’intervista di coppia.nonusciti da Uomini e Donne dopo una scelta ufficiale, tant’è che per loro neanche i petali dal soffittostati fatti cadere.