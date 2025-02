Vanityfair.it - Francesca Michielin a Sanremo 2025: «Ho portato al Festival un po’ di disagio. La nonna mi ha ghostato. Fedez? Il suo pezzo è molto bello e lo sta cantando bene»

Dalle lacrime al termine della seconda esibizione all’ex fidanzato, dallache non ha ancora sentito alla mamma che viene per la prima volta all’Ariston, dall’Arena di Verona all’album che verrà. A quasi dieci anni da Nessun grado di separazione, la cantante è tornata alcon Fango in paradiso