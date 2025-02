Laprimapagina.it - Frana sulla S.P. 143: cedimento di un muro a secco nel tratto Magione-Castel Rigone

Le forti piogge delle ultime ore hanno causato ildi unlungo la Strada Provinciale 143, neltra, provocando unadi valle. L’evento si è verificato al km 6+800, nel territorio comunale di Passignano.La Provincia di Perugia, allertata intorno alle 8:30 di questa mattina, è subito intervenuta per mettere in sicurezza l’area. Il crollo, che ha interessato un’opera di vecchia costruzione, si estende per circa trenta metri.Nonostante lo smottamento, la strada resta percorribile con circolazione a senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico. Il Servizio Gestione Viabilità della Provincia monitorerà la situazione e procederà alla valutazione delle soluzioni più idonee per il ripristino definitivo.