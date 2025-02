Dailymilan.it - FOTO – Milan, svelata la quarta maglia in collaborazione con Off-White: ecco cosa c’è da sapere

Leggi su Dailymilan.it

Ilha presentato la nuovaincon Off-: sarà indossata con il Verona.le novità da sapereCome ogni anno, l’appuntamento con la presentazione della nuovadelè arrivato. Dopo giorni di attesa che hanno lasciato i tifosi rossoneri con il fiato sospeso, è stato finalmente mostrato il Fourth Kit, che quest’anno avrà una grossa novità. Sì, perché la maglietta è stata realizzata incon Off-, noto brand di lusso, con cui ilha già avuto a che fare in passato.“Una fusione perfetta tra calcio, moda e innovazione”: questo il lancio con cui è stato presentato il nuovo kit del. Come già successo lo scorso anno, laha una doppia versione: una rossa e l’altra nera, in entrambi i casi sfumando nel verde nella parte inferiore.