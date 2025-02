Anteprima24.it - FOTO/ Il Rotary Internazionale festeggia i 120 anni della sua fondazione

Tempo di lettura: 3 minutiSulle parole d’ordine di un nuovo umanesimo epace si sono celebrati i 120delal Teatro de La Salle di Benevento. I temi forti sono stati la pace, la salvaguardia del pianeta, le politiche energetiche e definire le linee guida di un percorso comune da condividere. I Rotariani sti, presieduti da Erminia Mazzoni, sono stati omaggiati dalla presenza di Antonio Brando, Governatore del Distretto 2101 Campania: Mazzoni ha voluto fossero presenti anche le Associazioni di Sant’Agata-Valle Telesina, Valle Caudina e Maddaloni oltre Morcone e San Marco dei Cavoti.Questo pomeriggio erano presenti tra il pubblico anche il Comandante dei Carabinieri Enrico Calandro e il Rettore dell’Università degli Studi del So Gerardo Canfora. L’incontro, quarta tappa per imenti dell’importante traguardo, è stato aperto con l’inno nazionale italiano e poi dalle parole del sindaco di Benevento Clemente Mastella: “Siamo felici che siete qui are nelle aree interne dove esiste qualche qualche disagio in più”.