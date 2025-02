Internews24.com - Formazioni ufficiali Bologna Torino, Casadei titolare? Spunta la notizia a sorpresa sull’ex Inter

di Redazione, Cesarepartiràla, ecco gli undici titolari della sfida. La giornata numero 25 del massimo campionato italiano si apre con la partita tra gli emiliani ed i piemontesi. Lo sanno bene Vincenzo Italiano e Paolo Vanoli, quanto mai determinati ad assicurarsi punti preziosi, nonché tra i pochissimi tecnici (a livello europeo pensare) ancora imbattuti in questo 2025. Proprio i due allenatori hanno da poco diramato la lista dei giocatori che partiranno dal primo minuto sul manto erboso a partire dalle ore 20e45. Ac’è Cesare, ex giocatore dell’che vanta un importante passato nelle giovanili nerazzurre. Senz’ombra di dubbio nella scelta non così scontata ha influito l’infortunio di Tameze e la squalifica dell’altro granata Ricci.