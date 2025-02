Quifinanza.it - Formazione per la Pa, dal 2025 obbligatorie 40 ore annue e corsi su sicurezza e trasparenza

A partire dal, ogni dipendente pubblico dovrà svolgere almeno 40 ore di, garantendo così un aggiornamento costante e una crescita professionale continua. Non solo, ma anche specifici obblighi formativi per i dipendenti pubblici in ambiti cruciali come lasul lavoro, la prevenzione della corruzione, l’etica e la, i contratti pubblici e il lavoro agile.Sono alcune delle nuove regole contenute nella direttiva emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, che riguarda lae valorizzazione del capitale umano.per il lavoro esullaobbligatoriLa direttiva sottolinea come lo sviluppo delle competenze del personale pubblico sia un fattore chiave per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini.