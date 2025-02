Bergamonews.it - Foppolo-Carona, dal 15 febbraio riapre lo snowpark per lo sci freestyle

. Box e rail, ma anche salti: tutto il necessario per allenarsi in questa speciale disciplina sciistica. Nel comprensorio disabato 15lo‘Slopestyle’, disciplina olimpica da Sochi 2014, sport considerato ‘estremo’ che si situa nell’ambito dello scii.Si tratta di una linea ‘medium’ dedicata agli appassionati del, che troveranno una sequenza di strutture (box e rail) e salti (kicker) per potersi divertire e allenarsi nella disciplina. Dopo alcuni anni di stop, la società che ora gestisce unitariamente il comprensorio sciistico (-Belmont), ha deciso di riprendere il progetto per dare spazio a tutti ir. Sarà aperto da sabato 15tutti i weekend – in base alle condizioni meteo – e un giorno a settimana, che verrà comunicato di volta in volta sui canali social di Visit