Lapresse.it - Food for Gaza, al Regina Margherita di Torino due bimbi palestinesi pazienti oncologici

Sono arrivati nella notte ai primi due bambinigiunti in Italia nell’ambito dell’operazione “for“. I duee le loro famiglie sono all’Isola didell’ospedale infantileper essere curati, dopo che il loro trattamento è stato interrotto a seguito dei bombardamenti all’interno della Striscia di. I primi due bambini sono stati accolti da Franca Fagioli, direttore del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino del, che la settimana scorsa aveva accompagnato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in Israele per partecipare alla missione “for”. La missione ha il significato di creare un ponte tra l’ospedale infantilee i bambini ditramite l’intermediazione delle forze diplomatiche e dei sanitari israeliani e