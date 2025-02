Ilrestodelcarlino.it - Fonderie Cooperative, polveri smaltite. L’intervento dei curatori del tribunale

Sono gli stessi residenti e lavoratori, che orbitano attorno alledi Modena, a Pontemaodino di Codigoro, a dire che hanno notato un significativo cambiamento, riscontrando allo stesso tempo come molti problemi siano rientrati. E’ la riprova dell’ottimo lavoro svolto daiAristide Pincelli e Matteo Pancaldi, per conto del, sulledi Modena, in liquidazione giudiziale e in esercizio provvisorio, per l’esercizio dell’attività di finitura getti in ghisa svolta nell’impianto nella frazione codigorese. Un lavoro che ha visto un intervento di manutenzione straordinaria sia sulle canalette di aspirazione sulle 20 postazioni di sbavatura, i cosiddetti pozzetti, sia sulle maniche di filtraggio intasate dai residui di produzione e non correttamente manutenuti da parecchi anni dalla società, oggi in liquidazione giudiziale.