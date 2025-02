Romadailynews.it - Fondazione Bietti: Aurigemma (Regione Lazio), Monsiglior Paglia e il Professor Stirpe uniti al servizio della salute visiva

“La Cura che Illumina”. Più di 40 anni al, tra Ricerca e Impegno SocialeL’IRCCSha ricevuto i rappresentanti delle istituzioni eChiesanel nuovo Centro Oftalmologico presso la sede del Britannico a RomaRicerca, cura, assistenza e impegno sociale a supporto delSanitario Nazionale: è ciò che porta avanti quotidianamente – da oltre 40 anni – laG. B.di Roma, l’unico IRCCS in Italia dedicato esclusivamente all’oftalmologia e sostenuto dallaRoma, che ha da poco celebrato i due anni di convenzione con la, confermandosi centro d’eccellenza per lasul territorio.Il Presidente del Consiglio Regionale del, Antonello, è stato in visita – lo scorso 31 gennaio – all’Ospedale Britannico di Roma al nuovo centro oftalmologico; centro dotato di laboratori, sale operatorie e ambulatori con tecnologia all’avanguardia – come un microscopio 3D per interventi di microchirurgia o apparecchiature per la spettrometria di massa e la proteomica – che consentono alladi portare avanti quasi 100 progetti di ricerca in contemporanea e undi assistenza e cura di qualità che ha garantito oltre 7.