Anteprima24.it - FLMUniti Cub: “Solidarietà ai lavoratori della Hanon System”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoOggi una delegazione dimetalmeccaniciCUB di Benevento insieme al Segretario Nazionale CUB hanno portatoal presidio deidi Contrada Olivola di Benevento alle prese con la richiesta aziendale di una chiusura dello stabilimento entro il mese di maggio.Per Amendola Marcelo Segretario nazionale CUB la situazione e molto semplice da capire “la società a deciso di scaricare ie il sito produttivo di Benevento in nome di una fantomatica riduzione del personale per fare cassa, una politica già vista purtroppo in giro per l’Italia e non solo. Le multinazionali come latagliano migliaia di posti di lavoro in nome del profitto”.LaCUB di Benevento ha dichiarato lo sciopero Provinciale dei Metalmeccanici il 21 febbraio 2025 per dare sostegno alla vertenza dei