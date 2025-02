Linkiesta.it - FIVI ha una nuova presidentessa

Vignaiola e romagnola, Rita Babini produce vino nella sua azienda, Ancarani, a Oriolo dei Fichi nel territorio faentino e da ieri è ladella Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (), che attualmente conta più di 1.700 produttori associati da tutte le regioni italiane, per un totale di oltre 17.000 ettari di vigneto.Babini aveva già svolto un ruolo attivo nella federazione per due mandati, in qualità di segretaria nazionale ed è stata eletta per il triennio 2025–2028 assieme al Consiglio Direttivo, composto da quindici membri, dei quali sette confermati rispetto al precedente mandato e otto al primo incarico.Come aveva già annunciato, il presidente uscente Lorenzo Cesconi non si è ricandidato, seguendo la decisione di tornare a dedicarsi a tempo piano alla propria azienda, dopo numerosi anni di impegno associativo.