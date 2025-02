Fiumicino Polo Natatorio | ora si fa

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 febbraio 2025 – Se ne parla dal lontano 1992, ma ora dalle parole si passa ai fatti: prosegue l’impegno dell’Amministrazione Baccini nel rinnovare e riqualificare la città con numerosi progetti che stanno finalmente prendendo forma grazie all’intervento deciso e al lavoro efficace messo in atto. Tra le opere più attese c’è sicuramente ildi Granaretto, una struttura richiesta a gran voce dai cittadini, sin dal 1992, anno in cuiè diventata un comune indipendente.Oggi, finalmente, siamo nel vivo della fase di realizzazione anche se attivare tutte le operazioni necessarie non è stato semplice, come confermato dall’Assessore ai LLPP, Giovanna Onorati, poiché si è reso necessario combinare le progettazioni esecutive con l’appalto integrato e svolgere numerose attività propedeutiche prima di aprire il cantiere e procedere con i lavori.