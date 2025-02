Lanazione.it - Firenze, in scena la magia dell'Orlando Furioso al teatro Puccini

Leggi su Lanazione.it

, 14 febbraio 2025 – Nell’ambito di ‘Per grandi e’ spettacoli per famiglie domenica 16 febbraio alle ore 16.45 Centrale’Arte porta inallo spettacolo ‘Sulle ali’ippogrifo’ Un folle volo nell’, testo, regia e musiche Teo Paoli con Silvia Baccianti, Lavinia Rosso, Samuele Nannoni e con Giulio Paoli (in video) scene e video grafica Lavinia Rosso e Teo Paoli oggetti scenici Enrico Ciabatti costumi Anna Primi. Sulle ali'ippogrifo racconta di amori e di battaglie, di incanti e di castelli, storie di donne e cavalieri e di donne cavaliere di anelli fatati, di streghe, di maghi e di duelli in volo. Lo spettacolo di Centrale'Arte è un tuffo nellasempre attuale, seguendo, tra i mille fili del più famoso poema cavallerescoa nostra letteratura, le vicendea straordinaria Bradamente, la donna cavaliere che vuole salvare il suo amato Ruggiero dagli incanti e dalle perfide trame di maghi e streghe.