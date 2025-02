Lanazione.it - Firenze, in mostra i gioielli fiorentini del film Conclave

, 14 febbraio 2025 - L’arte orafa fiorentina brilla sul grande schermo grazie alla Bottega Orafa Penko, che ha realizzato oltre 500 creazioni per il" del regista Premio Oscar Edward Berger e il cui lavoro è stato riconosciuto con sei candidature ai Golden Globes e undici ai Critics Choice Awards, inclusa quella per i migliori costumi: appuntamento lunedì 17 febbraio ore 10.30 con l’evento promosso da Fondazione Romualdo Del Bianco "Iper: tra Simbologia e Potere” presso lo storico Palazzo Coppini, museo delle espressioni di gratitudine, Golden venue e sede storica della Fondazione Romualdo Del Bianco - Life Beyond Tourism, un evento speciale per presentare alla città dialcune delle straordinarie opere create per la pellicola, sottolineando il ruolo chiave della maestria artigianale italiana nel panorama cinematografico internazionale.