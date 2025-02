Thesocialpost.it - Firenze, 246 alunni intossicati a mensa: “Pomodorini disinfettati male”, ci sono 3 indagati

Nel settembre scorso, un’ondata di intossicazione alimentare colpì 246 studenti e 23 adulti in diverse scuole delle province die Prato. La causa sospetta fu una sindrome gastrointestinale legata alla salmonella, dopo aver consumato pasti in. I casi si concentrarono in istituti di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Barberino di Mugello e Carmignano. Ben 98 persone si rivolsero al pronto soccorso e 23 furono ricoverate per le conseguenze delssere.A seguito di quell’episodio, la Procura di Prato ha aperto un’inchiesta e ha indagato tre responsabili della società di gestione delle mense scolastiche, ipotizzando i reati di avvelenamento colposo da alimenti e lesioni colpose. Le perquisizioni effettuate mirano a raccogliere prove, anche informatiche, e documenti utili a chiarire le modalità di gestione degli alimenti nelle strutture coinvolte.