Fiori per San Valentino | il linguaggio segreto dell’amore

Life&People.it Quali sono ida regalare a San? Quali sono quelli che riescono a esprimere sentimenti profondi? La scelta di un bouquet non è solo questione di bellezza, ma anche di significato. Ogni fiore racchiude un messaggio ben preciso, unsilenzioso che parla direttamente al cuore.Un regalo per comunicare i sentimentiLa tradizione di comunicare attraverso i, conosciuta come florigrafia, ha origini antiche, risalenti alle epoche greca e romana. Oggi, nell’era moderna, questopuò sembrare obsoleto, ma in realtà offre un modo affascinante e poetico per esprimere sentimenti che a volte le parole non riescono a trasmettere. Quando si parla diper San, è fondamentale considerare non solo la bellezza dei petali, ma anche il messaggio che si desidera infondere.