Firenzetoday.it - Fiorentina, Palladino: "Ecco come sta Adli. Chi al posto di Kean? Stiamo lavorando a soluzioni nuove"

Leggi su Firenzetoday.it

In vista della sfida di domenica contro il Como, Raffaeleha parlato in conferenza stampa al Viola Park per presentare la sfida. "Abbiamo soloinfortunato, ancora alle prese con la distorisone alla caviglia. Ci vorrà un po di tempo. Pablo Marì è recuperato e se tutto va bene.