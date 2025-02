Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Como, Palladino: "Dura senza Kean, ma siamo pronti. Obiettivo? A breve capiremo"

Firenze, 14 febbraio 2025 - Raffaeletorna a parlare all'antivigilia del match contro il. Lo ha fatto dal Media Center del Viola Park, partendo dalle condizioni generali della squadra. “Abbiamo solo Adli infortunato. Ha un problema alla caviglia, ha preso una bella distorsione in allenamento. Ci vorrà ancora un po’ per recuperarlo. Pablo Marì è recuperato. Verrà con noi in panchina. Gli altri stanno tutti bene”. Anche Gudmundsson? “Ha avuto una tonsillite e la febbre. E’ stato fermo 7-8 giorni, debilitato. Adesso sta ritrovando la forma migliore. Ci vuole un po’ di tempo affinché ritrovi la miglior condizione. Vediamo in questi ultimi due allenamenti prima di domenica. Gud è un giocatore di grande valore, che per noi è molto importante. Lo vogliamo recuperare a tutti i costi”.