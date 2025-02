Lanotiziagiornale.it - “Finito il mercantilismo europeo, i dazi ne sono il frutto amaro”: parla l’economista Fassina

Stefano, economista e oggi presidente dell’associazione Patria e Costituzione, quanto posfar male all’Europa e, in particolar modo, all’Italia idi Donald Trump?“Dipende. Dipende da quale reazione abbiamo. Il, ideologia e prassi dell’Unione europea e dell’eurozona, è. Ilè una visione economico-politica in base alla quale la massimizzazione delle esportazioni è l’unica o almeno la principale via alla ricchezza di una nazione. Persegue la competitività attraverso la svalutazione del lavoro. È una forma di nazionalismo intrinsecamente insostenibile. Determina l’innalzamento di barriere. IUSAeffetto delle politiche mercantiliste di Cina, Germania, quindi Ue, e Giappone. A Francoforte, a Bruxelles e nelle capitali degli Stati dell’Unione, si rincorre Trump lungo due strade.