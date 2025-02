Lapresse.it - Fine vita, Tajani: “Impugnare legge? Per me sì, la competenza è nazionale”

(LaPresse) “Il governo impugnerà latoscana sul? Se dipendesse da me sì, però ne parleremo. Non è una questione diregionale, serve una questione disu questo argomento. Forza Italia e il centrodestra nel consiglio regionali in Toscana hanno votato contro”. Così il ministro degli esteri Antonio, rispondendo alle domande dei cronisti a margine delle celebrazioni per il 96esimo anniversario dei Patti Lateranensi a Roma.ha sottolineato come “è strano che chi è contro l’autonomia poi voglia fare unasull’autonomia. In Toscana puoi fare il suicidio assistito e in un’altra regione no?”.interviene poi sulla telefonata tra Trump e Putin per la pace in Ucraina: “Tutto quello che va in direzione della pace è un fatto positivo”, ribadendo che “l’Europa dovrà essere coinvolta, come dovrà essere coinvolta l’Ucraina”.