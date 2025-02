Lanotiziagiornale.it - Fine vita, primo caso di suicidio assistito in Lombardia

Una cinquantenne, affetta da sclerosi multipla progressiva da oltre 30 anni, è morta nelle scorse settimane a casa sua, nella località dove viveva, in, a seguito dell’auto somministrazione di un farmaco letale fornito dal Servizio sanitario nazionale, insieme alla strumentazione necessaria. “Serena” (nome di fantasia a tutela della privacy), a causa della malattia, era paralizzata e costretta a una condizione di totale dipendenza e necessità di assistenza continuativa. È ilin. “La mia breveè stata intensa e felice, l’ho amata all’infinito e il mio gesto di porrenon ha significato che non l’amassi. L’ho vissuta nonostante tutte le mie difficoltà per tantissimi anni, come se questa malattia non fosse dentro me. Ho affrontato la mia disabilità con rispetto e dignità.