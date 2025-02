Iltempo.it - Fine vita, Giovanardi: "La morte non può essere disciplinata da una legge"

Richiama il pensiero (che condivide) di Marcello Pera, l'ex presidente del Senato, secondo cui, ilnon puòdisciplinato da una. Ed è convinto che il provvedimento, in materia, varato dalla Regione Toscana, verrà impugnato dal governo e, «con ogni probabilità», dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Carlonon è uno sprovveduto, ex ministro per i rapporti con il Parlamento, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio e presidente della Giunta per le autorizzazioni, quanto basta per definire «dilettanti allo sbaraglio» coloro che si cimentano in queste iniziative legislative.Senatore, come giudica la recente norma sulapprovata dalla Toscana? «Da un lato, c'è un problema giuridico e costituzionale, dall'altro una riflessione etica e sociale sul tema del