Lapresse.it - Fine vita, Forza Italia: “Legge nazionale non serve, non fomentare turismo di morte”

Leggi su Lapresse.it

Pernonunasul: si rischia diuna sorta didi. A dirlo Olimpia Tarzia, Responsabiledel Dipartimento Bioetica e Diritti Umani di FI. “Io credo innanzitutto che rispetto a un tema che, come questo, coinvolge ladelle persone, bisogna avvicinarsi in punta di piedi, e credo che si stia procedendo soprattutto da un’area radicale in maniera molto ideologica, che non tiene conto realmente dellae della sofferenza di tante persone. Unanon, c’è certamente da declinare determinate indicazioni che già sono arrivate dalla Consulta, ma già si sta lavorando in Commissione giustizia al Senato”, ha detto Tarzia intervistata su Radio Cusano Campus. “È un tema che coinvolge vari aspetti da un punto di vista etico, da un punto di vista giuridico, sociale, sanitario, amministrativo e politico – spiega -.