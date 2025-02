Ilrestodelcarlino.it - Fiera di San Ciriaco Tutto ad Ancona Servizi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di san: dopo un quarto di secolo finisce l’epoca di Blu Nautilus e inizia quella, per ora decennale, di. La giunta Silvetti cambia visione e internalizza la gestione e l’organizzazione della kermesse commerciale più attesa dagli anconetani e non solo da loro. L’edizione del 2025, che inizierà tra circa due mesi e mezzo, resterà al viale della Vittoria, con l’interessamento di altre aree di supporto (vedi piazza Pertini), ma la logistica potrebbe cambiare sin dal prossimo anno: "Non c’era motivo di modificare quel particolare fondamentale essendo al primo anno di esperienza per la nostra partecipata (al 100%), da qui l’opportunità di confermarecome durante l’edizione 2024 – conferma l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio – Una volta terminata questa edizione avremo tempo per pianificare il futuro sin da subito e magari alcune novità potrebbero arrivare.