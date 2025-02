Cultweb.it - Festival di Sanremo, come e quando nacque la serata dei duetti?

Inutile girarci intorno: ladeideldiè la più amata e seguita. Maquesto piccolo grande cambiamento che rivoluzionò la liturgiaiera? Il merito va dato a Paolo Bonolis e Gianmarco Mazzi. La formula, che assumerà diverse connotazioni, fu lanciata nel 2005. Bonolis, che all’epoca spopolava con Affari Tuoi, cambiò molte cose delassieme al Direttore Artistico Gianmarco Mazzi. Per esempio, divise i concorrenti in categorie e inventò unaspeciale il venerdì, alla vigilia della finale. In quell’edizione le e i cantanti venivano eliminati in corsa. Così, quelli rimasti in gara ebbero la possibilità di una versione riadattata del proprio brano (alcune più belle dell’arrangiamento originale). Tutto questo con uno o più ospiti. Lo show piacque e si replicò nelcondotto da Giorgio Panariello.