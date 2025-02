Cultweb.it - Festival di Sanremo 2025, l’ordine d’uscita della serata dei duetti con la scaletta completa

Leggi su Cultweb.it

Eccoci arrivati alla quartadeldi, la più attesa, quella dei. Questa sera al teatro Ariston Carlo Conti sarà accompagnato da Geppi Cucciari e dal plurivincitore Mahmood. A esibirsi saranno tutti e 29 i Big. Ospite d’onore, a sorpresa, Roberto Benigni che torna dopo due anni. Ci saranno anche Paolo Kessisoglu con la figlia per parlarerealtà degli hikikomori. Mentre, sul Suzuki Stage in Piazza Colombo ci saranno Benji e Fede. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daRai (@rai)Ecco allora lae dettagliata, con tanto di codici per il voto, di quella che si annuncia come unaricca di colpi scena.20.45 Carlo Conti e Roberto Benigni aprono la quartadel21.